Una quindicenne vittima di revenge porn per aver divulgato una sua foto in topless tramite smartphone. La vicenda è emersa all’interno di un’indagine che riguarda una baby gang di minori che ha pestato un diciassettenne diversamente abile nel quartiere Ostiense di Roma di cui Blitz Quotidiano ha parlato nei giorni scorsi.

I fatti risalgono a maggio del 2021. La ragazzina ha anche tentato il suicidio ed è finita in coma. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera: i video incriminati sono due. Quello incriminato è il secondo in cui è ritratta lei, in topless, mentre balla.

Il filmato comincia a fare il giro rimbalsando da cellulare in cellulare. A raccontare la vicenda è lei: “Allora praticamente due estati fa sono stata ricattata e ho mandato delle foto mie del c… e delle tette ai miei ex e anche un video senza reggiseno”.

La ragazza si rende conto dell’imprudenza: “Sono stata una c… e non ho pensato alle conseguenze e volevo essere accettata. Solo che ho sbagliato perché non ci si accetta così”.

E ancora: “Praticamente loro le hanno fatte girare ‘ste foto e sto video perché sono dei c… che tra maschi fanno quello che fanno perché sono degli schifosi e praticamente poi sono girate eccetera le hanno viste quasi tutti anche le femmine e mi venivano tantissimi insulti di tutti i tipi”.

La 15enne confessa poi il suo tentato suicidio: “Visto che io non sono una così tanto che se ne frega, sono passata in un momento brutto e ho provato ad ammazzarmi per i troppi insulti e sono finita in coma e adesso ancora ci sono persone che pensano cose negative su di me e si inventano anche cazzate. Una mia amica anche lei le aveva mandate, ma poi quello non li ha fatti girà, invece a me li ha fatti girare e poi mo’ quasi tutta Roma le ha”.