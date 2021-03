Revenge Porn, tappezza il paese con le foto intime della sua ex di 13 anni: 17enne collocato in comunità (foto ANSA)

Un episodio di Revenge Porn è accaduto in paesino nel Salernitano. Protagonista un 17enne che, per umiliare la sua ex di 13 anni, ha tappezzato le strade del paese con manifesti che riproducevano alcune foto intime dell’adolescente.

Per questo episodio il minorenne residente in provincia di Salerno è stato collocato in comunità. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia Postale e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria, su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato.

Revenge Porn nel Salernitano, paesino tappezzato di foto intime di una 13enne

L’episodio di Revenge Porn contestato al giovane si è verificato alcuni giorni fa in un piccolo comune in provincia di Salerno. Il 17enne, con l’intento di umiliare l’ex fidanzatina, ha tappezzato le strade del paese dove abita la minore con immagini intime della ragazza.

A seguito di perquisizione domiciliare e informatica operata presso l’abitazione del 17enne, gli agenti dalla Sezione di Salerno del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania hanno sequestrato anche materiale pedop*rnografico.

L’allarme della Polizia Polizia

La Polizia Postale invita alla massima prudenza, cercando di evitare l’invio di immagini o video di contenuti intimi e ricordando che, qualora i soggetti coinvolti siano minori, sussistono fattispecie di p*rnografia minorile. Gli investigatori, inoltre, ricordano che anche soggetti terzi malintenzionati possono accedere abusivamente ad uno dei dispositivi acquisendone il contenuto per divulgarlo o per ricattare la vittima. In ogni caso è fondamentale denunciare immediatamente.