BRESCIA – E’ precipitato nel vuoto per circa 40 metri. E’ morto così un giovane di 20 anni a Rezzato, in provincia di Brescia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La tragedia si è consumata all’interno di una ex cava utilizzata come palestra di arrampicata per gli appassionati.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe raggiunto la vetta della palestra da un sentiero. Forse un malore o una fatale distrazione, lo hanno fatto scivolare nel vuoto: è morto sul colpo.

Gli inquirenti al momento non escludono che possa essersi trattato di un incidente, ma è al vaglio anche l’ipotesi suicidio.