Rho, al culmine di una lite accoltella il compagno procurandogli una ferita all’addome. La donna, di nazionalità rumena, è stata arrestata.

Rho (provincia di Milano), una donna rumena di 47 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite ed è stata arrestata per tentato omicidio.

E’ successo la sera di domenica 9 agosto a Rho. I Carabinieri sono intervenuti dopo che una lite è degenerata nel sangue ed hanno arrestato la donna per tentato omicidio.

L’uomo è stato aggredito con un coltello da cucina che gli ha causato una ferita all’addome. Anch’esso è rumeno ed ha 46 anni.

L’uomo, un incensurato, è stato trasportato presso il pronto soccorso di Rho in codice giallo, dove i medici l’hanno trattenuto in osservazione.

La donna è stata condotta a San Vittore. Anche’essa è incensurata e agli inquirenti non ha voluto spiegare il movente del gesto di violenza che è quasi costato la vita al convivente.

Non risulterebbero denunce della donna pregresse per maltrattamenti nei confronti del consorte.

Milano, donna accoltellata in casa dopo una lite. Arrestato il figlio

Le liti in famiglia che finiscono in maniera violenta, purtroppo sono molto frequenti.

Lo scorso marzo, una donna di 66 anni è stata trovata accoltellata al torace nella notte in casa ad Abbiategrasso sempre in provincia di Milano, in via Antonio Sciesa.

E’ stata trasportata all’ospedale Niguarda in gravi condizioni dopo aver ricevuto cinque fendenti.

I Carabinieri hanno subito avviato le indagini ed hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale il figlio della donna.

L’uomo, alterato dall’alcool, avrebbe aggredito la madre al culmine di un litigio. E’ stato arrestato e condotto in carcere a Pavia (fonte: Agi, Ansa).