Dal 26 aprile potremo tornare al ristorante, sia a pranzo che a cena, in zona gialla. Almeno secondo le prime indiscrezioni emerse dalla cabina di regia sulle riaperture che si è tenuta a Palazzo Chigi. Ma sarà un giallo rafforzato e il coprifuoco resta alle 22, almeno in questa prima fase.

Dalla stessa data via libera anche a cinema e teatri all’aperto e ritorno della scuola in presenza, anche in zona arancione. Ritorno in aula previsto anche per le università.

Al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio.

Riaperture, dal 26 aprile torna il giallo rafforzato

Da lunedì 26 aprile tornerà quindi il giallo sulla cartina a colori dell’Italia, dove i dati sulla diffusione del contagio lo consentono. Ma si tratterà di un giallo rafforzato poiché saranno consentite solo le attività all’aperto.

Riaperture, Zaia: “Due metri al ristorante vuol dire chiusi”

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, ipotizzare “due metri di distanza nei ristoranti vuol dire, di fatto, volere che rimangano chiusi”.

“Vedremo – aggiunge – come si esprimerà il Cts”. “Se si aprirà lo stadio per l’incontro di calcio Italia-Turchia a giugno, allora si affronti anche il tema delle aperture, almeno delle attività delle aree all’aria aperta”.

Sulle possibili aperture avverte che “non vuol dire liberi tutti. Il rischio è sempre dietro all’angolo. Ci sarà un continuo monitoraggio della situazione – conclude – e questo comporterà una classificazione delle diverse regioni”.