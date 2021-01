Riaperture scuole, il 7 gennaio forse si torna in classe ma superiori in presenza solo al 50% (Foto archivio Ansa)

Sulle riaperture delle scuole forse c’è una data, con il possibile ritorno in classe il 7 gennaio. Il premier Giuseppe Conte infatti vuole infatti che le scuole riaprano giovedì 7 gennaio, con la presenza al 50% degli studenti delle superiori. Sarebbe assurdo rinviare l’apertura, come da più parti viene chiesto, all’11 o al 18 gennaio.

Questo il ragionamento del presidente del Consiglio che difende quindi la linea della ministra M5S Lucia Azzolina, impegnata a riportare a scuola tutti gli studenti. E’ vero però che i numeri alti del contagio preoccupano i governatori.

Riaperture scuole il 7 gennaio, cosa dicono le Regioni

“Come governatori abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti. Ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia”, hanno scritto in una nota comune alcuni governatori della Lega. Si tratta di Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Maurizio Fugatti (Trentino), Christian Solinas (Sardegna). Ma anche Nino Spirlì (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto).

Salvini parla di “grande preoccupazione” dei governatori “per l’incertezza sul tema scuola, totale assenza di confronto da parte del ministro Lucia Azzolina, nessuna indicazione sulle future restrizioni regionali, ritardi nelle vaccinazioni il cui piano è in capo al governo”.

Riaperture scuole il 7 gennaio, sindacati contrari

I sindacati della scuola però chiedono di rinviare la riapertura: “Tornare il 7 gennaio è troppo rischioso”, dice Elvira Serafini che guida lo Snals. Maddalena Gissi della Cisl scuola lamenta disorganizzazione: “Il 7 si rientrerà? La soluzione sarà estratta il giorno della Befana come succedeva un tempo con la Lotteria Italia!”. La Uil con Pino Turi chiede che il personale della scuola abbia priorità assoluta nell’accedere alle vaccinazioni. Anche numerosi esponenti del Pd chiedono di evitare il rientro a scuola “se non è sicuro”.

L’Associazione nazionale presidi chiede invece di mettere uno stop alle polemiche politiche, di basarsi solo sulle evidenze scientifiche. E di evitare “turnazioni dannose per l’organizzazione di vita e di studio dei ragazzi”, limitando al massimo l’ampiezza degli scaglionamenti.

Quando si torna a scuola, le Regioni in ordine sparso

Molti territori però, in virtù dell’autonomia regionale in tema di scuola, si stanno organizzando per il rientro. Nel Lazio, dopo una serie di riunioni, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale ha stabilito che, grazie ad un incremento del trasporto pubblico, il 60% degli studenti che frequenteranno in presenza entreranno alle 8.00, mentre il rimanente 40% entrerà alle 10.00.

In Toscana si farà domani il punto sulle azioni in campo per riportare i ragazzi in presenza. E’ pronta anche l’Emilia Romagna, mentre in Campania il governatore De Luca ha annunciato da giorni un rientro “a tappe” dal 7 fino al 25 gennaio. In Puglia la Regione intende continuare a dare la possibilità agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere la didattica a distanza anche dal 7 gennaio. (Fonte Ansa).