ROMA – “Dammi 10 mila euro per cancellare la recensione negativa”.

Così una donna canadese, di circa 40 anni, sperava di farsi restituire parte dei soldi spesi per affittare la dépendance di una villa da sogno a Moncalieri, in Piemonte. E invece è finita in manette con l’accusa di estorsione.

La storia è raccontata da Massimiliano Rambaldi sul quotidiano La Stampa. Tutto ha inizio a giugno scorso quando la donna si trasferisce in Italia per motivi di lavoro. Con lei partono anche marito e figli. La famiglia prende in affitto una porzione di villetta per 2 mila euro al mese e salda l’intera annualità in anticipo.

Poi un mese fa la decisione di ritornare in Canada. La famiglia è a corto di soldi e spera di riavere indietro le mensilità non godute, almeno per acquistare i biglietti aerei. Niente da fare, il proprietario non acconsente anche perché per riservare a loro la casa, ha rifiutato altre richieste.

E’ così che la donna ha deciso di ricorrere al web. Ha creato un falso profilo su TripAdvisor e ha scritto una recensione negativa sulla struttura dicendo che era brutta, sporca e invivibile. Quindi si è rivolta nuovamente al proprietario di casa e lo ha ricattato: “Cancello tutto se mi ridai 10 mila euro”.

Ma quello si è subito rivolto ai carabinieri e insieme ai militari le hanno teso una trappola. Organizzato l’incontro per lo scambio di denaro, la donna è stata quindi arrestata in flagranza di reato. Dovrà ora rispondere dell’accusa di tentata estorsione.