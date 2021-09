Riccardo Benvenuti è morto a 62 anni, è stato lo storico capo ufficio stampa del Mugello. E’ morto, dopo una breve malattia, il giornalista Riccardo Benvenuti. Sessantadue anni compiuti a marzo scorso, Benvenuti aveva iniziato nel 1990 la professione giornalistica.

Riccardo Benvenuti è morto, da 30 anni collaborava dal Mugello (Firenze)

Da 30 anni collaborava dal Mugello (Firenze), dove viveva a Borgo San Lorenzo, per l’ANSA e per La Nazione. Dal 1993 ricopriva l’incarico di capo ufficio stampa e relazioni esterne per l’Autodromo del Mugello. Era stato inoltre uno dei soci fondatori dell’agenzia giornalistica Headline.

Nel 2017 aveva anche ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Cordoglio per la scomparsa di Riccardo Benevenuti è stato espresso dal sindaco Paolo Omoboni e da tutta l’amministrazione di Borgo San Lorenzo, per la quale aveva anche lavorato:

“Giornalista, sportivo, colonna portante dell’Autodromo – questo il ricordo -. Un uomo che ha messo a servizio del suo paese tutta la sua competenza, la sua professionalità e soprattutto la sua umanità e simpatia. Ci mancherai”.

Riccardo Benvenuti è morto, Giani: “Un professionista serio con grandi doti”

“Un professionista serio e appassionato, che nel corso degli anni e della sua attività era diventato il punto di riferimento dell’Autodromo del Mugello, al quale dedicava in maniera intensa, totale, ogni giorno di lavoro”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorda il giornalista Riccardo Benvenuti, capo ufficio stampa e relazioni esterne per l’Autodromo del Mugello, scomparso ieri all’età di 62 anni.

“La morte di Riccardo lascia un vuoto incolmabile – continua il presidente Giani – non solo per la generosità dimostrata verso i colleghi e tutte le persone che frequentavano l’Autodromo, ma anche per le grandissime doti umane. Alla moglie e ai figli la mia vicinanza e le condoglianze più sincere”.