Riccardo Coman è morto di cancro: la star di Tik Tok aveva 17 anni. Raccontava la malattia con ironia

Riccardo Coman è morto di cancro: la star di Tik Tok aveva 17 anni. Raccontava sul social preferito dai giovanissimi la sua battaglia contro il sarcoma di Erwing, la rara forma di cancro che l’aveva colpito.

Il giovane tiktoker aveva 17 anni ed aveva cominciato a raccontare il cancro da tre anni, subito dopo l’arrivo della diagnosi. Molti utenti lo sostenevano vedendolo combattere con le terapie fin da quando aveva solo 14 anni.

Riccardo Coman e il diario sul cancro accessibile a tutti

Riccardo realizzava degli interventi e dei racconti quotidiani che erano ormai una sorta di diario accessibile a tutti. Originario di Bergamo, Riccardo Coman aveva provato di tutto per liberarsi della malattia. A gennaio dello scorso anno si era iscritto a Tik Tok ed aveva cominciato a raccontare i suoi alti e bassi.

Riccardo, fin dal primo video aveva messo in chiaro che avrebbe affrontato la sua battaglia sui social usando l’ironia, un aiuto concreto per la sua psiche e per tutti quelli che stavano come lui. Il 17enne ha così iniziato ad ironizzare sul suo futuro ed anche sulle relazioni con le ragazze cominciando a riscuotere molto successo. Ora purtroppo non potrà farlo più: il cancro se l’è portato via giovanissimo.

Cos’è il sarcoma di Erwing

II sarcoma di Ewing è un tumore maligno dell’osso con un forte potenziale metastatico. Il sintomo più frequente è il dolore. Esordisce tra i 5 e i 30 anni e ha un picco d’incidenza tra i 12 e i 18 anni. L’incidenza annuale è stimata in 1/312.500 bambini prima dei 15 anni.