Con un post su Facebook aveva invitato a guardare la fiction “Svegliati Amore Mio”, con Sabrina Ferilli protagonista, che raccontava un dramma ambientale simile a quello dell’ex Ilva di Taranto. Per questo Riccardo Cristello, operaio di ArcelorMittal, è stato licenziato. Ma in suo soccorso è intervenuta ora la stessa Ferilli.

Informata della vicenda, l’attrice lo ha contattato offrendogli di pagare le spese legali per la causa ma anche lo stipendio per sostenerlo economicamente in questo momento difficile. Un gesto di solidarietà straordinario, rivelato dal sindacato Usb che per primo ha denunciato il caso.

Riccardo Cristello rifiuta l’offerta di Sabrina Ferilli

Cristello, 45 anni e due figli a carico, ha rifiutato l’offerta spiegando che le spese legali sono comunque pagate dal sindacato Usb ma ha ringraziato l’attrice per il gesto che non è rimasto isolato. Anche i registi della fiction Ricky Tognazzi e Simona Izzo, infatti, gli hanno offerto supporto.

E con loro si sono mobilitati anche numerosi esponenti della politica e dello spettacolo. Tra i tanti Valerio Evangelisti, Moni Ovadia, Viola Carofalo e Lo Stato Sociale, passando per padre Alex Zanotelli e Haidi Giuliani.

Anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, si è pronunciato in difesa dell’operaio. “Ho parlato con l’ad Lucia Morselli – ha spiegato alcuni giorni fa – ma il caso non è stato chiarito. Mi è stato mandato l’atto con cui è stato licenziato il lavoratore, ma questo non spiega molto delle ragioni che hanno portato alla decisione del suo licenziamento, peraltro in un contesto nel quale la tensione sociale è molto forte. Quindi, il caso non è chiuso, perché alla mia richiesta di spiegazioni, mi sono state comunicate le contestazioni e lo status del lavoratore. Credo che sia utile avere qualche informazione in più, che chiederò alla stessa azienda”.

ArcelorMittal, operaio licenziato per un post su Facebook

Riccardo Cristello è stato licenziato per “giusta causa” secondo ArcelorMittal, a differenza di un collega che sarebbe stato perdonato dopo essersi scusato pubblicamente, perché nei giorni scorsi aveva postato su Facebook uno screenshot, ritenuto denigratorio dall’azienda.

La serie televisiva andata in onda su Canale 5 racconta la lotta di una mamma (interpretata da Sabrina Ferilli) che denuncia l’inquinamento di una fabbrica siderurgica ritenendola responsabile di aver provocato la leucemia che ha colpito la sua bambina.

Cristello si è visto recapitare il 31 marzo la lettera di sospensione e dopo 8 giorni quella di licenziamento. “Mi hanno contestato – precisa – un post pubblicato sul mio profilo privato che condivido con mia moglie, che possono leggere solo i nostri 400 amici”

Riccardo Cristello, la mobilitazione Usb

La mobilitazione Usb per Cristello inizia mercoledì 14 aprile alle ore 7 con lo sciopero di ArcelorMittal Taranto e il presidio davanti alla fabbrica. Un’ora di sciopero per solidarietà si farà anche nello stabilimento del gruppo franco-indiano a Genova.

Giovedì 14 una delegazione Usb e Cristello saranno in presidio a Roma, davanti al Ministero del Lavoro, per chiedere l’intervento del ministro Orlando.