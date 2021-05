Riccardo Giuliani scomparso prima del suo matrimonio: auto ritrovata a Como, di lui nessuna traccia

Riccardo Giuliani, 35 anni di Busto Arsizio (Varese), è scomparso prima della prova per il pranzo del suo matrimonio. E’ da oltre 15 giorni che non si hanno più tracce del 35enne. È scomparso nel nulla, senza lasciare alcuna traccia, il giorno prima del pranzo di prova organizzato in vista delle sue nozze. Era domenica 25 aprile. Questo è quanto riportato dal padre di fronte alle telecamere del programma televisivo “Chi l’ha visto?”, su Rai 3, andato in onda mercoledì 12 maggio.

La scomparsa di Riccardo Giuliani e la denuncia della famiglia

Riccardo Giuliani è un operaio manutentore e, stando a quanto detto dai suoi familiari, non avrebbe motivi evidenti per scappare e sparire per sempre. Oltretutto, il suo matrimonio sarebbe previsto per il 29 maggio prossimo. Per questo il padre, la madre e la fidanzata hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri: sono convinti che non si sia allontanato volontariamente. Al momento però non vi sarebbero sviluppi nelle indagini.

Auto ritrovata a Como: la ricostruzione degli ultimi movimenti di Riccardo Giuliani

Gli investigatori hanno ricostruito una parte dei movimenti di Riccardo nelle ultime 24 ore prima della scomparsa. L’ultimo contatto con la sua famiglia, infatti, l’ha avuto il giorno prima della scomparsa, sabato 24 aprile. Dopo la visita ai genitori, l’uomo è salito a bordo della sua auto, una Volkswagen Tiguan bianca. Non si è fermato ad un posto di blocco delle forze dell’ordine ed ha continuato a guidare prima verso Milano, poi in direzione Como. Il percorso è stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza lungo il tragitto. Poi la scomparsa.

Nella giornata di oggi, 14 maggio, la sua macchina, è stata ritrovata proprio a Como in via Bontempelli. L’auto era in un parcheggio e del ritrovamento del veicolo si stanno occupando i carabinieri di Como, cercando eventuali indizi che possano ricondurre al 35enne di cui ancora non vi è traccia. Nell’auto, racconta Chi l’ha Visto, sono stati ritrovati gli effetti personali del ragazzo. Nel mentre è stata avviata la macchina delle ricerche e sono scesi in campo anche i vigili del fuoco di Como che partendo dal parcheggio dove è stata ritrovata l’auto, stanno cercando l’uomo nelle zone limitrofe.