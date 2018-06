ROMA – E’ morto nella giornata di mercoledì a Roma, Riccardo Mancini, ex amministratore delegato dell’Ente Eur. Il manager, 58 anni, è stato stroncato da un infarto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo si apprende da fonti legali. Mancini in passato è stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie, tra cui l’inchiesta Mondo di Mezzo da cui è uscito con l’archiviazione.

Il 24 maggio scorso l’ex capo segreteria del sindaco Gianni Alemanno è stato condannato a 5 anni di carcere per estorsione. La vicenda riguarda una presunta tangente da 600mila euro per la fornitura dei bus del corridoio della mobilità Laurentina a Roma, vetture mai entrate in servizio.