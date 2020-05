RICCIA (CAMPOBASSO – Quel saluto ad alcuni amici gli è costato caro: oltre alla multa, la vice sindaca di Riccia (Campobasso), Antonella Di Domenico, adesso rischia anche di doversi dimettere.

“Ho commesso un errore e sono incorsa in una violazione amministrativa. Tengo solo a precisare che non stavo partecipando a nessuna festa. Bene hanno fatto i carabinieri ad effettuare i controlli e li ringrazio per il loro lavoro. Una leggerezza per la quale non cerco alibi. Pagherò la multa e chiedo scusa”, ha detto Di Domenico, precisando di essere stata fermata “mentre rientravo a casa dalla campagna” e “mi sono fermata a salutare alcuni amici”.

La vicenda, però, è diventata un caso politico: i gruppi di minoranza Ricci@rinasce e lista Moffa sindaco, in una nota stampa, hanno chiesto le dimissioni non ritenendo sufficienti le scuse.

“Un alto rappresentante delle istituzioni locali che da quando è iniziata l’emergenza Covid-19 continua a ripetere sui social, sugli altari, sugli organi di stampa di attenersi alle regole, di restare a casa, di non abbassare la guardia – si legge nel documento – dopo aver violato con i fatti del 1° maggio la legge, ha anche tradito tutto quello che si è predicato. Per una questione di etica civile prima che politica e per quanto accaduto, che riteniamo di una gravità estrema, non può che rassegnare le proprie dimissioni per rispetto di tanti concittadini che si sono attenuti alle regole, rinunciando non solo a incontrarsi con i propri amici, ma soprattutto alla vicinanza dei propri cari”. (Fonte: Ansa)