RIMINI – Fermato dalla polizia mentre raggiungeva la scuola, dove continuava a insegnare regolarmente anche dopo le accuse di aver avuto rapporti e inviato messaggi espliciti ad una studentessa di 15 anni. Il professore, 46 anni e originario di Pesaro, è stato arrestato con l’accusa di essere andato a letto con una minorenne. La sua vittima sarebbe una ragazzina di 15 anni di una scuola superiore di Riccione, nonché fidanzata del figlio del docente. Le indagini sono partite dopo la scoperta di alcuni file audio in cui l’uomo faceva richieste esplicite di natura intima alla ragazzina.

Dopo la vicenda del professore del liceo di Roma, accusato di aver molestato le sue studentesse, ora un copione simile si replica in una scuola superiore di Riccione. Subito dopo la scoperta dei messaggi e la denuncia da parte del preside e di altre mamme di studentesse della scuola, l’uomo è rimasto in servizio. La mattina del 30 gennaio il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare per il professore 46enne, arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di atti sessuali su minori. Il docente al momento è stato trasferito in carcere.

La ragazzina ha ammesso la relazione, sottolineando che era consenziente, e lei stessa aveva divulgato alle amiche e alle compagne di scuola i messaggi vocali inviati dal docente e amante. “Il tuo amore me lo devi dimostrare. Puoi farmi vedere quello che sai fare, ma senza farlo sapere. Basta che non ci vedano”, questo e altro è emerso dai messaggi che sono finiti nelle mani degli inquirenti. Ora l’uomo dovrà rispondere di atti sessuali con minore.