Una ragazza brasiliana di 17 anni residente a Torino è annegata in mare non lontano dal porto di Riccione (Rimini). La giovane risultava dispersa dall’alba

Una ragazza di 17 anni di origini brasiliane ma residente a Torino è morta annegata in mare vicino a Riccione.

Il corpo della giovane, dispersa dalle prime ore del giorno, è stato trovato non lontano dal porto di Riccione.

La giovane aveva passato la notte con un gruppo di coetanei. Tra un mese avrebbe compiuto 18 anni. Sul posto per le indagini i carabinieri di Riccione.

Le indagini

La procura di Rimini ha già disposto l’autopsia per capire le cause che hanno portato alla morte della ragazza. Intanto carabinieri e Capitaneria di Porto stanno indagando per capire i contorni della vicenda.

La ragazza era di Torino e si trovava in vacanza a Rimini insieme a tre coetanei, due ragazzi e una ragazza. Verso le sei di mattina i quattro hanno deciso di fare il bagno nella zona del porto di Riccione e la giovane è annegata.

L’altra ragazza è stata portata in ospedale per controlli, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. I ragazzi che erano con lei saranno ascoltati dagli inquirenti.

L’allarme è stato dato alle 6:30. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato dopo circa un’ora e mezzo. (Fonte: Ansa)