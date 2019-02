ROMA – Due giovani sono ricoverati in gravi condizioni nell’ospedale di Rimini dopo essere stati accoltellati la notte tra venerdì 8 febbraio e sabato 9 in un locale di Riccione, sulla riviera romagnola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati in seguito ad una lite scaturita da futili motivi. I militari, che hanno disposto posti di blocco in tutta la zona, sono ora sulle tracce degli aggressori.

Lo scorso novembre, un ragazzo di 17 anni era stato ferito gravemente a coltellate e un altro ricoverato in ospedale con un mese di prognosi nella discoteca Jet Club di Cermenate in provincia di Como.

Due minorenni vennero poi arrestati con l’accusa di tentato omicidio. In quel caso, come spesso accade, la rissa era scoppiata per motivi banali. Tutto era partito da una spinta, non si sa nemmeno se volontaria o meno, che i ragazzi si erano dati mentre stavano ballando in discoteca.

All’inizio erano volate parole grosse, poi gli animi si erano sempre più accesi finché la situazione non era stata più gestibile, tanto che i buttafuori del locale si erano visti costretti a fare uscire all’esterno il gruppo di ragazzi.