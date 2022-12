Arriverà con il decreto Milleproroghe la proroga di un anno della possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms. La misura, introdotta con ordinanza della protezione civile durante l’emergenza Covid, era in scadenza a fine anno.

Soddisfatti i medici per la proroga

“Siamo soddisfatti che il Governo abbia colto la nostra sollecitazione, prorogando di un anno la possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms, inserendo la norma nel decreto Milleproroghe”. Così in una nota Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani (Smi). Che aggiunge: “Attendiamo, adesso, ulteriori misure per liberare i medici convenzionati del servizio Sanitario Nazionale da gravosi carichi burocratici a partire dalla possibilità di ridurre drasticamente le file di attesa negli studi con un’autocertificazione dei primi tre giorni di malattia, soprattutto per quelle patologie non obiettivabili”.

Zaia: “Non esiste tornare indietro”

“A prescindere da quello che si legge o si dice, per noi non esiste tornare indietro, quindi faremo di tutto perché questo modello non solo non non venga rivisto ma venga addirittura implementato”. Lo ha detto all’Ansa il presidente del veneto, Luca Zaia. “Siamo stati – ha aggiunto Zaia – la prima regione, se non tra le primissime in Italia, ad attivare tutto il percorso della ricetta dematerializzata, che è un segno di di efficienza ma anche di rispetto nei confronti dei cittadini. La ricetta dematerializzata funziona, al punto tale che noi siamo con dei livelli di efficienza unici, quindi evitando complicazioni poi ai nostri pazienti”, ha concluso.

