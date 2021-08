Ricoveri in crescita in Sicilia e Sardegna, ma le due regioni resteranno in bianco almeno fino al 23 agosto (foto Ansa)

Tutta l’Italia resterà ancora in zona bianca almeno per un’altra settimana. La conferma arriva dagli ultimi dati diffusi da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari.

Ricoveri per Covid, Sicilia e Sardegna le regioni con i maggiori incrementi

Come ormai vediamo da giorni, continuano a salire i ricoveri un po’ in tutta Italia. Tra le regioni che mostrano i maggiori incrementi ci sono la Sicilia e la Sardegna: le due regioni restano però ancora bianche almeno per tutta la prossima settimana grazie a due dei tre parametri individuati nell’ultimo decreto che restano sotto alla soglia di rischio. A meno di un’improvvisa impennata, le due regioni resteranno bianche almeno fino al 23 agosto.

Zona gialla, cosa prevede il decreto

Per passare in zona gialla, il recente decreto approvato prevede infatti che ci sia un’incidenza settimanale dei nuovi contagiati per 100mila abitanti superiore ai 50 casi. La percentuale di posti occupati in area medica deve inoltre superare il 15% con i posti occupati in terapia intensiva che devono superare il 10%.

I parametri della Sicilia e della Sardegna

In Sicilia, l’incidenza settimanale di nuovi casi è pari a 54,13. Il dato è stato rilevato tra l’9 e l’11 agosto. La percentuale di posti occupati in area medica è però al 14%, quella di posti occupati in terapia intensiva è all’8 % (+1% rispetto a ieri).

In Sardegna l’incidenza settimanale di nuovi casi è pari al 49,83 limitata anche qui ai primi tre giorni della settimana, cioè dal 9 all’11 agosto. La percentuale di posti occupati in area medica è al 7%, quella du posti occupati in terapia intensiva all’11 %.