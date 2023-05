Rider licenziato per essere andato in Emilia Romagna a spalare il fango

Non ha esitato a recarsi in Emilia Romagna per dare una mano agli sfollati. La risposta del suo datore di lavoro all’assenza nel weekend è stata il licenziamento in tronco.



di Redazione Blitz

Pubblicato il 25 Maggio 2023 - 18:56