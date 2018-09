RIETI – Suora in auto sbanda per evitare di investire un gatto: l’auto si ribalta e finisce contro la cancellata esterna di una palazzina. Ma la religiosa esce dalle lamiere illesa.

Sa quasi di miracolo quanto accaduto ad una suora di 43 anni residente a Rieti. Mercoledì 5 settembre intorno alle 21:30 la sua Renault Clio si è capottata in via degli Elci, nella città laziale, dopo che la donna ha sbandato per evitare un animale che attraversava la strada.

Sul posto sono subito intervenuti alcuni residenti della zona, che hanno aiutato la religiosa ad uscire dall’abitacolo della macchina. Quindi sono arrivati i vigili del fuoco di Rieti, che hanno messo in sicurezza l’auto e gli agenti della Volante che hanno effettuato i rilievi stradali di rito. E’ arrivata anche una ambulanza del 118, ma per la donna non è stato necessario ricorrere alle cure mediche.

L’incidente ha destato molta curiosità tra gli abitanti, sottolinea il Messaggero: secondo quanto raccontato da alcuni residenti la religiosa sarebbe stata costretta ad una brusca sterzata a causa dell’attraversamento improvviso di un animale, forse un gatto nero, secondo il quotidiano romano. La manovra ha fatto finire l’auto contro un’altra macchina e quindi ha provocato il ribaltamento della Clio. Nonostante questo la religiosa è uscita illesa dall’auto.