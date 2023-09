Rifugio Padon, morto operaio della funivia: stava eseguendo dei lavori di manutenzione

Un dipendente della funivia che porta al Rifugio Padon, sui rilievi dolomitici sopra Rocca Pietore (Belluno), è morto stamani mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sull’impianto. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, attivato dalla Centrale Suem dell’Ulss 1 Dolomiti, che ha immediatamente attivato anche i tecnici dello Spisal. Purtroppo l’uomo era già morto al momento dell’intervento. Sul posto anche il Soccorso Alpino, per il trasporto della salma al suolo. Sono in corso le indagini di dettaglio per ricostruire la dinamica degli eventi. Il rifugio Padon è posto a 2.407 metri d’altitudine, sull’omonimo passo, di fronte al massiccio della Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige.