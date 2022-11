Rignano sull’Arno, Firenze: uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa FOTO ANSA

Un uomo di 62 anni è stato trovato privo di vita in un appartamento, a Rignano sull’Arno, la notte scorsa. A dare l’allarme ai carabinieri, un familiare della vittima che era rientrato da un viaggio all’estero. Il 62enne presentava una ferita alla testa. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118, i carabinieri con anche la squadra investigazioni scientifiche del reparto operativo, il pm di turno e il medico legale. In corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

