FARINDOLA (PESCARA) – “Mi sento miracolato. Non sappiamo cosa abbiamo fatto noi per meritare questo, cosa dovrei fare per ripagare tutto questo bene che mi è venuto addosso”: a dirlo è Giampiero Parete, il cuoco che lanciò l’sos dall’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). Lui quel 18 gennaio di un anno fa scampò alla morte quando la valanga si abbatté sull’albergo. Con lui anche la moglie e i due figli.

“Ho vissuto l’ultimo giorno dei 29 angeli. È difficile da dimenticare, sto sempre con il pensiero a loro”, ha detto Parete all’uscita dalla chiesa di Farindola dopo la messa per commemorare le 29 vittime di quella tragedia. “Sono qui – ha aggiunto Giampiero Parete – perché voglio stare insieme ai parenti delle vittime. Voglio ricordare insieme a loro tutto quel dolore che abbiamo vissuto”.

Parete ha ripercorso quei drammatici momenti, quando lui, che era uscito per prendere dei medicinali in macchina, e il tuttofare dell’hotel Fabio Salzetta, che tra le macerie ha perso la sorella e ha aiutato i soccorritori a indirizzare gli interventi di salvataggio, si sono trovati soli nella tormenta con l’hotel alle spalle inghiottito dalla valanga.

Parete dice di non ricordare molto di quel pomeriggio del 18 gennaio: “In quegli attimi così concitati ero sotto shock, ricordo e non ricordo quella sera. Però abbiamo fatto tantissime telefonate per far sì che ci venissero a salvare”. A proposito di come è cambiata la sua vita e quella della sua famiglia, il cuoco ha detto: “Associamo la neve al pericolo e pure i miei figli lo fanno con gli alberghi”.