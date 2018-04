FARINDOLA – Turismo macabro a Farindola, tra le macerie dell’Hotel Rigopiano.

Accade il giorno di Pasquetta, quando i familiari delle vittime, giunti sul posto per rendere omaggio ai loro cari sepolti dalla valanga di neve, si sono trovati dinanzi a decine di persone, anche famiglie con bambini, intenti a scattare foto e a raccogliere “souvenir” tra le macerie.

Turisti invadenti, che hanno violato i sigilli e si sono accomodati a fare pic nic, con i bambini che scorrazzavano chiassosi sul luogo della tragedia e i genitori che scattavano foto ricordo. Un pellegrinaggio insopportabile per chi, come Gianluca Tanda era andato lì a pregare per il fratello Marco, la cui vita fu strappata dalla valanga quel tragico 17 gennaio del 2017.

Al Corriere della Sera l’uomo racconta di aver chiamato i carabinieri:

“Quando sono arrivati i carabinieri sono scappati. Ma ne hanno identificati trenta. Spero che per loro scattino pene esemplari. Il turismo sciacallo deve finire, a Farindola come ad Amatrice, come in tutti i luoghi in cui ci sono state vittime”.

Episodi simili si erano già verificati la scorsa estate, quando l’indignazione dei familiari delle vittime, indusse le autorità a recintare la zona.