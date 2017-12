ROMA – Il caffè in cialde “Zù Totò”. Prodotto direttamente dalla famiglia di Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra morto lo scorso 17 novembre. La figlia Maria Concetta e il genero Antonino Ciavarello, recentemente arrestato con l’accusa di truffa nella sua casa di San Pancrazio salentino, hanno deciso di usare il brand di famiglia per produrre una nuova marca di caffè in cialde, dedicata proprio allo scomparso boss.

“Zù Totò”, questo il nome del caffè, potrà essere acquistato in cialde on-line. L’annuncio della coppia è arrivato su Internet. L’operazione, secondo quanto riportato dal sito d’informazione della zona, “Lo Strillone”, è partita nei giorni scorsi sul profilo Facebook del genero di Riina, con un post successivamente rimosso: “Se facciamo produrre le cialde di caffè ru zu Totò, lo comprate?”.

Un modo per sondare il mercato che a quanto pare, anche sull’onda del clamore mediatico che ha accompagnato i funerali e le condoglianze contestate in rete, ha dato esiti favorevoli convincendo i due coniugi: “Vogliamo commercializzare alcuni prodotti a marchio Zù Totò, iniziamo con le cialde di caffè, facciamo questa prevendita per raccogliere ordini e capitali che servono per avviarci, visto che ci hanno sequestrato tutto senza motivo e stiamo praticamente senza…. lasciamo stare, ci rifaremo se ci aiutate. Grazie in anticipo della fiducia, attendiamo numerosi i vostri ordini e poi, il tempo di costituire nuova ditta e vi spediremo quanto pre-ordinato”.