Rimini, 70enne muore carbonizzato al Parco Pertini. La prima ipotesi: gesto volontario

Un uomo di 70 anni è morto carbonizzato in un parco di Rimini. Un passante, dopo aver visto il corpo in fiamme, ha chiamato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ipotesi sembra che si sia trattato di un gesto volontario.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 14 Maggio 2022 - 12:50