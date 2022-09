Rimini, attraversa i binari e viene investito da un treno: morto 21enne belga

Un ragazzo è morto la scorsa notte lungo i binari della ferrovia a Rivabella di Rimini. Si tratta di un 21enne di origine belga, investito da un treno regionale lungo i binari. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti la Polfer e i vigili del fuoco di Rimini. Secondo la prima ricostruzione si è trattato di un incidente avvenuto a circa 40 metri dall’attraversamento del passaggio a livello a raso. Il giovane pare fosse in vacanza e stesse tornando in hotel.