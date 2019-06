RIMINI – Inseguimento con sparatoria a Rimini sabato pomeriggio dopo che un’auto, una Lancia Y10, non si è fermata all’alt della polizia ad un posto di controllo. Gli agenti di una pattuglia della polizia stradale hanno inseguito la macchina e, dopo aver sparato dei colpi di pistola, sono riusciti a fermarla.

Nessuno è rimasto ferito, né i poliziotti né il conducente dell’auto, nonostante un colpo abbia infranto il lunotto della vettura che si era lanciata in fuga.

L’inseguimento è avvenuto intorno alle 15 di sabato primo giugno in via Tonale a Rimini, all’altezza della rotonda tra la via Emilia e la Statale Adriatica. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia scientifica della Questura di Rimini e il dirigente della polizia stradale.

Cinque anni fa, nel settembre del 2014, un giovane di 17 anni, Davide Bifolco, rimase ucciso da un colpo sparato da un carabiniere dopo che lui e i due ragazzi con i quali viaggiava in sella ad uno scooter non si erano fermati ad un posto di blocco.

Per quell’omicidio a Napoli ci furono grandi proteste, con gli abitanti del quartiere in cui era avvenuto l’inseguimento, il quartiere Traiano, che hanno preso di mira le auto della polizia danneggiandole.

Il carabiniere che sparò, Gianni Macchiarolo, al processo d’appello per l’omicidio del ragazzo ha ottenuto uno sconto di pena, con la riduzione della condanna disposta in primo grado a due anni con la pena sospesa. Cancellati i precedenti 4 anni e 4 mesi. (Fonte: Ansa)