Blitz dice

Stadi aperti da Luglio? No. Perché Piazza Plebiscito insegna che la gente non si tiene e non si terrebbe distante e composta nei percorsi e posti allo stadio. E poi perché vorremmo riaprire le scuole a settembre e non rischiare neanche un po’ di scuola indispensabile per qualche gioia tifosa incontinente.