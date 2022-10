Lascia una recensione negativa al ristorante e il titolare lo denuncia per diffamazione aggravata. Accade a Rimini dove un ristoratore ha deciso di farsi giustizia così contro un leone da tastiera che aveva stroncato il suo locale sul web. L’autore della recensione sarebbe un turista tedesco che insieme al figlio aveva cenato nel ristorante, molto noto in città e spesso frequentato da clienti stranieri.

Padre e figlio si erano già lamentati durante la cena per il servizio, a loro avviso inadeguato, per l’eccessiva attesa prima dell’arrivo dei pasti e avevano persino preteso di parlare con il titolare chiedendogli di licenziare in tronco un cameriere. Al termine della cena i due turisti lasciano il ristorante arrabbiati e dopo alcuni minuti appare la recensione sulla piattaforma di Google, in lingua tedesca.

L’accusa di non aver emesso lo scontrino

Grazie al traduttore simultaneo il ristoratore apprende che il turista non ha gradito il servizio e l’attesa di oltre mezz’ora per l’hamburger. Ma poi legge qualcosa che lo fa infuriare: il turista lo ha accusato di non aver emesso lo scontrino fiscale. Questo il motivo grave della diffamazione: l’imprenditore non ci sta a passare per evasore e per questo si è rivolto al suo avvocato, Paolo Ghiselli.

Nella segnalazione presentata in Procura dal legale si chiede che venga correttamente identificato l’autore del commento, con allegati anche lo scontrino regolarmente emesso e la ricevuta del bancomat usata dal turista per pagare il conto.