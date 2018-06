RIMINI – E’ annegato mentre stava nuotando in mare a Rimini e nonostante i soccorsi per Marcello Zanaglio, 61 anni e originario di Bovezzo, non c’è stato nulla da fare. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Intorno alle 11.30 del mattino del 9 giugno il bagnino ha notato l’uomo che annaspava e l’ha riportato a riva, ma i tentativi di soccorso sono stati vai. La causa del decesso sarebbe una sindrome da sommersione.

Il sito Brescia Oggi scrive che Zanaglio aveva passato la settimana a Rimini in compagnia dei suoi amici e sarebbe dovuto tornare nella sua casa di Bovezzo proprio il 9 giugno, ma durante una nuotata ha avuto problemi ed è annegato davanti al bagno 127 di Rivazzurra: