RIMINI – Momenti di paura a Rimini la mattina del primo gennaio. Intorno alle 9 un giovane, completamente nudo e coperto di sangue, si è messo a correre nel centro storico della città romagnola.

L’uomo, originario della provincia di Ancona, è stato fermato dalla polizia e ricoverato in uno stato confusionale probabilmente causato da alcol e droga.

Il ragazzo è stato visto da alcuni passanti denudarsi e agitarsi. Sono intervenuti allora gli agenti delle Volanti della questura e due militari dell’Esercito in servizio di sicurezza per le festività. Il giovane è stato bloccato e portato al pronto soccorso per accertamenti, ma non si esclude che possa essersi ferito da solo.

