Rimini, otto pazienti positivi in ospedale: quarantena per i famigliari (foto ANSA)

Un nuovo focolaio di coronavirus si è sviluppato in un reparto dell’ospedale Infermi di Rimini. La notizia, riportata dalla stampa locale, è confermata dalla Ausl Romagna. Si tratta per ora di otto pazienti, tutti asintomatici, anche se si è in attesa dell’esito dei test eseguiti sul personale medico-sanitario.

“Al momento – come comunica l’azienda sanitaria – la situazione risulta circoscritta”.

I nuovi positivi, che non rientrano nel bollettino sanitario emesso ieri, sono 5 uomini e 3 donne.

L’indagine epidemiologica ha avuto inizio quando un paziente in dimissione è risultato positivo al tampone.

I nuovi protocolli regionali impongono infatti l’esecuzione dei test per la ricerca del Covid-19 sia alle persone ricoverate che a quelle che vengono dimesse dagli ospedali.

La positività del paziente – spiega sempre l’Ausl – ha fatto subito scattare i tamponi a tappeto tra tutti i degenti del reparto e tra gli operatori sanitari dello stesso e degli altri reparti che hanno contatti, seppur minimi, con il Post-acuti.

Così tra domenica e lunedì le infezioni riscontrate sono salite a otto.

Come riporta l’edizione riminese del Resto del Carlino, i pazienti in questione restano per ora in ospedale e si attendono gli esiti degli esami eseguiti lunedì sul personale.

Intanto è stata predisposta la quarantena per tutti i contatti stretti dei pazienti positivi. (fonte ANSA)