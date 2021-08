Rimini, quindicenne denuncia di essere stata violentata da uno sconosciuto mentre tornava a casa

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata da uno sconosciuto a Rimini. La quindicenne stava tornando a casa.

Rimini: quindicenne denuncia di essere stata violentata

Afferrata per un braccio da uno sconosciuto mentre tornava a casa, trascinata via in un luogo appartato e costretta a subire un abuso sessuale. È quanto denunciato a Rimini da una ragazza di 15 anni che si è confidata prima con genitori e fidanzato e poi ha raccontato l’accaduto agli agenti della squadra mobile. Lo riporta la stampa locale.

Il presunto episodio di violenza sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, a poche centinaia di metri dall’abitazione della ragazza. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato di Rimini.

Uno sconosciuto è sceso dall’auto e ha violentato la ragazza

Secondo il racconto della minore, intorno alle 23 la giovane stava tornando a casa dopo una serata con le amiche quando da una macchina parcheggiata sarebbe sbucato un uomo, sconosciuto alla 15enne, che l’avrebbe afferrata e trascinata via per poi molestarla.

Sotto choc, una volta libera, la ragazzina sarebbe tornata a casa e lì si sarebbe confidata prima col fidanzato, poi coi genitori che l’hanno portata in pronto soccorso. Di qui la segnalazione alla Questura. Gli abiti della minore sono stati sequestrati.