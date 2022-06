Rimini, stacca un dito a morsi e lo ingoia al rivale nella rissa sulla spiaggia. Una violenta rissa notturna sulla spiaggia di Rimini ha avuto un epilogo, diciamo così, pulp. Uno dei quattro partecipanti ha perso un dito: glielo ha staccato a morsi un contendente che, non contento, ha finito per ingoiarlo.

Erano le tre di notte di ieri, dalle parti del bagno 70. Due albanesi e due africani si affrontano dopo un litigio non meglio precisato. A mani nude o con le aste degli ombrelloni il sangue scorre. Un nigeriano stacca infine una falange dell’avversario albanese con un morso.

Arrestati in tre, si cerca il quarto

A dividerli sono giunte le guardie private in squad seguite dalle forze dell’ordine. In tre vengono arrestati, all’appello manca l’altro nigeriano.

Si trovano in carcere (riferisce Il Resto del Carlino) in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani. Intanto si dà la caccia al nigeriano fuggiasco.