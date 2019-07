RIMINI – Si è seduto al tavolino del bar di uno stabilimento balneare, davanti ad un parco giochi di bambini e vicino ad una mamma con tre bimbi, ed ha iniziato a toccarsi, tenendo nell’altra mano un coltello. Ma la donna ha chiesto aiuto e l’uomo alla fine ha rischiato il linciaggio, prima di essere portato via dalla polizia.

L’uomo, Ahmed Mohamed Walid Abdelshafi, 37 anni, egiziano regolare in Italia, è stato circondato dagli altri genitori dei bambini e strappato dal linciaggio dai poliziotti intervenuti sul posto, che lo hanno portato via con l‘accusa di atti osceni in luogo pubblico.

È accaduto nel pomeriggio di domenica 7 luglio, al bagno 63 sul lungomare Di Vittorio. Le volanti sono state chiamate mentre già un folto gruppo di persone accerchiava e spintonava l’uomo. Quando gli agenti sono intervenuti, lui li ha strattonati prima di venir bloccato e caricato sulla volante.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso di Rimini, dove gli è stata diagnosticata una frattura costale destra con una prognosi di 10 giorni.

Secondo quanto riferisce l’agenzia AdnKronos avrebbe anche minacciato i tecnici della radiologia che gli facevano le lastre urlandogli “Vi ammazzo. Conosco un sacco di persone, vi mando a casa delle persone che ammazzano voi e la vostra famiglia”, e ancora “Quando esco vi uccido con il coltello, sono un uomo arabo”. (Fonte: Agenzia AdnKronos)