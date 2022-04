Rimini, uccide la moglie dopo una lite e si costuisce: il delitto in casa dove c’erano anche i nipotini della coppia (foto Ansa)

Un uomo di 62 anni ha ucciso la moglie dopo una lite. È successo a Viserba di Rimini la sera di venersì 22 aprile. In casa erano presenti anche i nipotini della coppia che nel momento del delitto erano in un’altra stanza. L’uomo si è costituito spontaneamente in Questura.

Il femmincidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio. I due, a quanto pare, discutevano spesso a causa della gelosia dell’uomo che era convinto di essere tradito. A un certo punto l’uomo avrebbe impugnato un coltello a serramanico e l’avrebbe colpita diverse volte fino a ucciderla.

Fatale per la donna una coltellata alla gola

Fatale alla donna è stata una coltellata alla gola. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.