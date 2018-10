RIMINI – Pesta i genitori, e ustiona il padre con l’acqua bollente, perché gli negano i soldi per la droga. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni è stato arrestato un trentaduenne disoccupato residente in Valconca, in provincia di Rimini.

Le aggressioni, secondo i genitori, andavano avanti da tempo ed erano anche stati costretti a vendere i gioielli di famiglia per evitare le botte. Ma alla fine, spaventati, i genitori hanno deciso di denunciare il figlio che è poi stato arrestato. La somma estorta ai genitori, scrive TeleRomagna24, è stata quantificata in 20mila euro negli ultimi due anni.