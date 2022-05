Rimorchiatore partito da Ancona affondato al largo della Puglia: almeno due morti, tre dispersi

Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali di competenza croata. Almeno due persone sono morte e altri tre a bordo risultano dispersi.

Rimorchiatore affondato al largo della Puglia, salvato il capitano

E’ stato tratto in salvo, e si trova ora ricoverato in ospedale a Bari, il comandante, un 63enne siciliano. Sulla vicenda procede la Procura di Bari. Quando è arrivata la segnalazione, la Capitaneria di Porto di Bari ha subito dirottato sul posto una imbarcazione che ha recuperato il comandante ora ricoverato in ospedale a Bari.

Si ricercano i dispersi

Sul posto, per i soccorsi e le ricerche dei dispersi, sono al lavoro mezzi militari e civili: motovedette della Guardia Costiera di Bari e croate, cinque velivoli di Aeronautica militare, Marina e Guardia costiera italiana e croata, e 5 navi sono state dirottate sul posto. Il rimorchiatore era partito da Ancona ed era diretto in Albania, a Durazzo, dove avrebbe dovuto rimorchiare un pontone.

Al momento dell’affondamento, le cui cause ancora non si conoscono, si è sganciato il cavo di rimorchio e il pontone si trova ora alla deriva al largo di Bari con 11 persone a bordo. In suo soccorso si sta dirigendo un altro rimorchiatore. “Da questa notte – fa sapere la Capitaneria di Porto – i familiari dell’equipaggio del rimorchiatore sono assistiti presso gli Uffici della Direzione Marittima”.