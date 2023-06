Rissa a bottigliate tra cittadini stranieri, circa una decina, ha provocato il ferimento di due persone. La rissa è avvenuta intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 15 giugno, nella Galleria 2 agosto, di fronte alla stazione di Bologna.

Uno dei due è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice 3 (massima gravità), ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro, invece, è stato portato in caserma dai Carabinieri, intervenuti dopo la rissa.

