Prima una rissa tra due gruppi di ragazzi, poi l’arrivo in auto di un giovane che per difendere gli amici ha estratto una pistola: il tutto è accaduto nella serata di ieri, 4 gennaio, in piazzale delle Gardenie, nel quartiere Centocelle a Roma.

Rissa a Centocelle (Roma), 29enne armato arrestato

Secondo la ricostruzione della polizia, i due gruppi che hanno dato luogo ad una rissa a Centocelle (Roma), si sono affrontati a calci e pugni per motivi ancora in fase di accertamento. A un certo punto un ragazzo di 29 anni è arrivato in auto per difendere “i suoi” ed è sceso dalla macchina armato di pistola. Non è chiaro se ha sparato ma all’arrivo della Polizia, il giovane è scappato ma è stato bloccato poco dopo. Gli altri protagonisti della rissa invece sono riusciti a scappare. Per il giovane, arrestato, le accuse sono quelle di rissa, porto abusivo d’arma e resistenza a pubblico ufficiale.

Qualche settimana fa un’altra maxi rissa si è scatenata, al Pincio, nel cuore di Roma. In questo caso furono coinvolti anche minorenni.

Sparatoria fra minori a Sale, due feriti gravi

Una sparatoria fra minorenni è avvenuta ieri sera a Sale, in provincia di Alessandria. Due ragazzi, secondo le prime notizie, sono rimasti feriti in modo grave. Uno è stato trasportato in ospedale ad Alessandria con mezzi propri. Entrambi sarebbero nomadi. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri. (fonte ANSA)