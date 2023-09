Rissa in strada a Carpi: accoltellato 25enne nordafricano

Un 25enne nordafricano è stato accoltellato la notte scorsa durante una rissa avvenuta a Carpi, in provincia di Modena. Giunto all’ospedale di Baggiovara in codice rosso, il giovane è stato dimesso questa mattina, ma intanto sono state avviate indagini per capire che cosa esattamente sia accaduto tra le vie Graziosi e Gioberti. A quanto risulta, e di questo si stanno occupando gli agenti della polizia di Stato, diversi giovani si sono affrontati in mezzo alla strada, utilizzando, appunto, anche dei coltelli. Un’arma bianca è stata infatti brandita per ferire il 25enne. Fra le prime ipotesi quella di un regolamento di conti, anche se andranno ricostruiti contesto e motivi.