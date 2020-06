Incendio nel ristorante Al 34 in pieno centro a Roma: tre intossicati, tra i quali una bambina

ROMA – Un incendio ha gravemente danneggiato ieri pomeriggio, 18 giugno, il ristorante “Al 34” in via Mario de’ Fiori a Roma.

Tre squadre dei vigili del fuoco che hanno evitato che il rogo potesse propagarsi alle abitazioni del palazzo di quattro piani in cui è situato il locale.

Gli inquilini sono stati fatti allontanare per precauzione. In tre, fra i quali una bambina di 11 anni, sono rimasti intossicati in modo non grave.

A dare l’allarme, riporta Il Corriere della Sera, alcuni passanti che hanno notato del fumo uscire dal ristorante Al 34.

Fortunatamente all’interno del locale che si trova a pochi passi da Piazza di Spagna, non c’era nessuno.

I soccorritori sono entrati con gli autorespiratori e gli idranti per spegnere subito le fiamme che avevano coinvolto anche alcuni tavolini.

Il fumo ha invaso la strada e anche la tromba delle scale del soprastante palazzo. (fonte CORRIERE DELLA SERA)