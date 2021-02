Ristorante di Milano aperto la sera di San Valentino: tamponi prima di cena, arrivano le multe

A Milano un ristorante ha deciso di violare le norme anti Covid e così la sera di San Valentino è rimasto aperto per la cena. Prima di farli entrare hanno offerto tamponi ai clienti che potevano fare ingresso nel ristorante solo se negativi. A quel punto sono intervenuti i poliziotti che hanno chiuso il ristorante di Milano per 5 giorni e hanno fatto multe.

Multe da 400 auro a testa per tutti e trenta i clienti ai tavoli per la violazione della normativa per contrastare la diffusione del coronavirus. Si tratta di un ristorante, in corso Sempione, zona della Movida milanese, che aveva già aderito all’iniziativa di protesta #ioapro, qualche settimana fa.

Ristorante aperto a cena a Milano, tamponi non evitano multe

L’idea dei tamponi rapidi non è stata sufficiente a evitare la sanzione: 400 euro e la chiusura, a partire da subito, per cinque giorni. “I clienti – spiega la titolare del ristorante – sono stati invitati a uscire immediatamente”. “Mi hanno detto che dovevamo andare via poiché il locale doveva chiudere – dice uno dei clienti – ho chiesto se anche a noi clienti arriverà la multa e mi è stato detto dalle forze dell’ordine che ciò non è escluso”.

I proprietari avevano organizzato, preannunciando l’iniziativa sul web, un punto per eseguire i tamponi che avevano pagato personalmente ed erano eseguiti da un medico privato. Anche il ristorante, oltre alla chiusura di cinque giorni, ha ricevuto una multa per aver violato la normativa anti Covid.

Ristorante aperto? Non solo Milano…

A Firenze un altro ristorante finito nei guai. Non perché aperto a cena come a Milano, ma perché aveva una tavolata di 40 persone che domenica a pranzo – con la Toscana declassata a zona arancione – festeggiavano un compleanno. E’ quanto scoperto a Campi Bisenzio (Firenze) dai carabinieri, che sono intervenuti interrompendo i festeggiamenti. Il locale, in via Mugellese, deve restare chiuso per cinque giorni. Multa da 400 euro per tutti i clienti, stranieri residenti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, e per i due titolari del ristorante.