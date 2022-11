Ristoratore ha un malore e muore dopo che uno straniero ha provato a derubarlo

Un ristoratore di 64 anni è morto per un malore accusato dopo aver subito un tentativo di rapina nel suo locale a Torre del Lago, in provincia di Lucca. Secondo quanto spiegato dai carabinieri, nel ristorante che l’uomo gestiva con un socio, intorno alle 23:40 di ieri è entrato un uomo, straniero, in forte stato di agitazione. Ha minacciato i proprietari pretendendo che gli servissero alcolici e sigarette e ferendone uno a una mano con un paletto di legno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia e che hanno fermato lo straniero. Successivamente il 64enne ha accusato un malore: è stato trasportato in ospedale dove è morto.

