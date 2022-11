Ritirati diversi lotti di cannella in polvere per tracce di anidride solforosa. Ecco quali sono (foto Ansa)

Alcuni lotti di cannella in polvere sono stati ritirati dal produttore Food For All Snc, per la presenza “dell’allergene anidride solforosa non dichiarato in etichetta”.

La nota del ministero della Salute

Lo riporta il sito del ministero della Salute specificando i lotti interessati. Si tratta della cannella biologica in polvere Artigiano del Bio, in confezione da 1 kg, con i numeri 220105, 220207, 220427, 220704 e 220822 con scadenza rispettivamente il 30/04/2023, 04/07/2023 e 22/08/2023.

L’altro richiamo riguarda la cannella biologica in polvere Pensa Bio, in confezione da 40 grammi, scadenza e numero di lotto: 20/07/2023, 05/10/2023 e 14/12/2023. “A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche all’anidride solforosa di non consumare la cannella con i numeri di lotto segnalati e di restituirla al punto vendita di acquisto dove sarà rimborsata”. Mentre “il prodotto è sicuro per i consumatori e le consumatrici che non sono allergici all’anidride solforosa”.

