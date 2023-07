Ritrovato il 12enne scomparso da Civitella in Valdichiana, era andato a trovare degli amichetti

Avrebbe trascorso la notte da amichetti che non erano a conoscenza che si fosse allontanato di casa senza il permesso dei genitori il 12enne di Civitella in Valdichiana (Arezzo) scomparso da casa e poi ritrovato in mattinata in centro ad Arezzo.

Ritrovato bambino di 12 anni scomparso da Civitella in Valdichiana

Secondo quanto emerso dal racconto del minore, avvenuto in Questura, il dodicenne avrebbe raggiunto la stazione di Badia al Pino nel comune di Civitella in bici intorno alle 15 di ieri, per poi prendere il treno e raggiungere Arezzo. Qui sarebbe andato a trovare alcuni amichetti con i quali avrebbe trascorso la serata e poi la notte.

Questa mattina il ragazzino ha acceso il telefono, prima spento, ed è stato rintracciato subito dalla polizia di Stato che lo ha subito portato in Questura dove si trovavano i genitori. Dopo essere stato ascoltato il minore è stato riconsegnato a mamma e papà. Le ricerche in mattinata avevano fatto scattare il protocollo previsto in caso di persone scomparse.