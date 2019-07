TORINO – Una ragazza è stata travolta e uccisa mentre in bici percorreva una strada di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, il 17 luglio. La giovane è stata investita da un camion cisterna e d è morta sul colpo. La vittima aveva 26 anni

Secondo una prima ricostruzione, la ciclista italiana si trovava in via della Lumaca, all’incrocio con via Favria. Il camion cisterna ha svoltato a destra e ha travolto la donna la mattina di mercoledì 17 luglio, che è rimasta schiacciata dalle ruote del mezzo pesante.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, mentre l’autista del tir è stato portato in ospedale sotto choc. L’incidente è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza e le immagini sono state acquisite dagli inquirenti e sono al loro vaglio. (Fonte AGI e Fanpage)