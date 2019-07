TORINO – Lui l’aveva lasciata e lei, per vendetta, urinava sulla tomba della madre dell’ex fidanzato. È accaduto al camposanto di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, dove la donna, italiana di 50 anni, è stata immortalata in un video mentre faceva i propri bisogni. A incastrarla è stato l’ex, che è riuscito a riprenderla col telefono cellulare e poi ha chiamato i carabinieri che l’hanno denunciata per atti persecutori e vilipendio di tomba.

I due, come racconta Torino Today, avevano avuto una relazione durata solo sei mesi. Dopo averla lasciata, l’uomo aveva iniziato a notare alcuni atti di vandalismo sulla tomba della madre. Dopo vari appostamenti, ha scoperto che a fare pipì sulla tomba era proprio l’ex fidanzata, che da qualche tempo aveva dei comportamenti nei suoi confronti al limite del vessatorio. (fonte TORINO TODAY)