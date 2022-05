Un operaio marocchino di 34 anni è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni aggravate dai carabinieri della stazione di Rivergaro, in provincia di Piacenza. Ieri pomeriggio ha mandato all’ospedale un collega, dopo averlo atteso fuori dal lavoro in una frazione della città emiliana, ferendolo a un braccio con una mannaia.

Ferisce collega con una mannaia: arrestato a Rivergaro

L’arma, poi sequestrata dai carabinieri insieme a un’altra analoga di cui il 34enne si era sbarazzato, era stata acquistata poco prima in un negozio della città. All’origine dell’aggressione pare vi siano motivi legati a una relazione sentimentale, ma gli accertamenti coordinati dalla procura della Repubblica di Piacenza sono ancora in corso. La vittima non si trova in pericolo di vita ma ha riportato una prognosi di oltre un mese.